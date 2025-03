Ilgiornaleditalia.it - Quando inizia il Serale di Amici 2025, concorrenti, squadre, giudici, come funzionano le sfide

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Tutto pronto per la partenza deldi, ecco tutto quello che devi sapere Ildista perre e le tresono formate. Anche quest'anno ogni team avrà per capitani un insegnante di canto e uno di ballo. Maria De Filippi è pronta a dare il via alle