Quando in Borsa vale la legge di Murphy

Biocchiil mercato si muove, lo fa per una ragione concreta o siamo noi che per forza vogliamo trovare una spiegazione? Chi guida e chi segue? Quale la causa e quale l’effetto? Spesso la linea tra le due è talmente sottile da non distinguersi. In effetti, ci sono momenti in cui il mercato ha un innesco chiaro: un repentino e inatteso cambio di politica monetaria, una crisi geopolitica improvvisa, oppure un trend che catalizza l’attenzione. Ma altre volte, salite o discese improvvise faticano a trovare una spiegazione immediata. Eppure, anche in questo caso, si può scommettere che il giorno dopo una qualche narrazione prenderà forma. Analisti, media e commentatori hanno un bisogno innato di trovare una ragione, anche a posteriori, per dare un senso a ciò che è già successo. E qui nasce il dubbio: sono i mercati, imprevedibili per definizione, a dettare gli andamenti o sono le notizie e le analisi a plasmare il sentiment degli operatori, spingendoli ad agire? L’informazione finanziaria non è un semplice specchio della realtà, ma più spesso un amplificatore, un’entità che dà voce e restituisce ciò che il pubblico vuole sentirsi dire o raccontare.