Quando giocano a Liverpool Arsenal e il resto del tavolo dopo la pausa internazionale?

2025-03-17 18:06:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:L’ultimadella stagione è alle porte prima che il run-in della Premier League 2024/25 decida chi prende il titolo, si qualifica per il calcio europeo e si abbandona dalla divisione.Ilpotrebbe essere più acuto della maggior parte delle squadre per riprendere l’azionela sconfitta finale della EFL Cup 2025 il 17 marzo e i Reds torneranno con un vantaggio di 12 punti sull’al secondo posto.Nottingham Forest si è cementata nelle posizioni di qualificazione garantite in Champions League con una vittoria per 4-1 a Ipswich Town il giorno prima, con otto punti che separavano le otto squadre immediatamente al di sotto del terzo lato.Eccoogni squadra della Premier League è il prossimo in azione e chi giocheranno, tra cui Reds, The Gunners e The Chasing Pack.