Ilnapolista.it - Quando c’è Fabian Ruiz in campo, il Psg non perde: lo spagnolo è imbattuto da aprile 2023 (Le Parisien)

Leggi su Ilnapolista.it

è un giocatore sempre più importante nel Psg. Luis Enrique ne parla come uno dei suoi giocatori migliori. Lericorda proprio le dichiarazioni del tecnico a febbraio, in cui egli dichiarava che«è uno dei miei migliori centrocampisti, si adatta ai suoi compagni e fa assist, gioca tra le linee e senza palla, crea occasioni, ha un buon tiro». D’altra parte ha dominato letteralmente ilagli Europei dell’estate scorsa con la Spagna, vincendolo da protagonista.col Psg dadel(Le)Di seguito quanto scrive Lesull’ex Napoli:“è comunque diventato uno degli elementi chiave dell’undici di Luis Enrique. Ancora protagonista di un’ottima prestazione contro l’Olympique Marsiglia, con due assist nel classico di domenica sera (3-1), loha aggiunto un altro traguardo al suo palmarès personale, eguagliando la più lunga serie di imbattibilità di un giocatore in Ligue 1.