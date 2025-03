Amica.it - Quali sono le migliori app per allenarsi a casa o all’aperto?

C’è chi preferisce fare esercizio all’aria aperta e chi, invece, predilige gli spazi indoor, ma che non sempre può recarsi in palestra. La soluzione? Avere un personal trainer a portata di smartphone o smartwatch, grazie a un app di allenamento.Tra le più utilizzate c’è Nike Training Club, un app gratuita con circa 200 workout realizzati da professionisti. Per ogni allenamento c’è un video che mostra come svolgere l’esercizio, basta selezionare il distretto muscolare che si desidera allenare e il tempo a disposizione. Invece Healthy Virtuoso è l’ideale se si cerca sempre l’incentivo o lo stimolo per. Infatti se correte, dormite e mangiate in modo salutare, l’app vi ricompenserà con crediti che permetteranno di riscattare premi e buoni.Nel video di Amica.it, si scoprono altre tre applicazioni sportive.