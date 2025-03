Qualcomm nuova linea Snapdragon G Series per il gaming portatile

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – In occasione della Game Developers Conference,Technologies, Inc. ha presentato la sua gamma 2025 di piattaforme, specificamente progettate per dispositivi di gioco portatili e destinate a soddisfare le esigenze di un ampio spettro di giocatori. Il nuovo portafoglio comprende i modelliG3 Gen 3,G2 Gen 2 .