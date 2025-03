Quotidiano.net - Putin e Trump: in arrivo una conversazione telefonica, conferma il Cremlino

Il portavoce del, Dmitry Peskov, hato che è in preparazione unatra Vladimire Donaldper domani. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Il portavoce non ha fornito dettagli sugli argomenti che saranno discussi tra il presidente americano e quello russo, dopo che, annunciando per primo la telefonata, aveva detto che i due leader avrebbero parlato "di terre" e "di centrali elettriche". "Laè in effetti in fase di preparazione - ha affermato Peskov - ma a nostro avviso, ovviamente, unatra due presidenti non è soggetta a priori a nessuna discussione significativa. Pertanto, non lo faremo".