Secoloditalia.it - Pure gli elettori Pd bocciano il campo largo: il sondaggio che affossa tutte le illusioni di Elly Schlein

Leggi su Secoloditalia.it

Nessuna prospettiva condivisa, nessun collante che non sia quello del «nemico comune» e anche nessuna voglia di stare insieme. Undi Demos restituisce in forma di analisi quello che è sotto gli occhi di tutti da tempo e che si manifesta in forma plastica nelle piazze: ilnon ha né ragione né speranza di esistere. A partire da quello che pensano glidei partiti che dovrebbero comporlo.Ildi Repubblica che cancella l’illusione delProprio le loro opinioni sono state sondate Demos per Repubblica. Ne emerge quello che il titolo dell’articolo di accompagnamento firmato da Ilvo Damiani definisce «Il rompicapo delle intese». Iltesta le varie possibilità di alleanza per il, con quesiti che ora includono ora escludono questo o quel partito.