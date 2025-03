Oasport.it - Puppo: “Alcaraz, sconfitta che fa male. Cinà precoce e attrezzato. A Roma 12 giorni clamorosi”

La finale del Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti) sarà tra Holger Rune e Jack Draper. Questo è il verdetto delle due semifinali che si sono disputate nella giornata di ieri. Sul cemento americano abbiamo assistito a due match intensi, con ladi Carlosche ha fatto notizia. Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania – speciale Indian Wells, in onda sul canale Youtube di OA Sport.Darioha analizzato quanto avvenuto sul campo centrale del Tennis Garden: “Penso innanzitutto che sia un risultato che può accadere solo a Indian Wells. Il primo set si è chiuso sul 6-1 con tanti errori dello spagnolo, quindi il secondo ha vistoentrare finalmente in partita per un 6-0 che, tuttavia, ha avuto occasione anche per l’inglese.