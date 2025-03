Quotidiano.net - Pulsee Luce e Gas guarda al futuro con soluzioni all’avanguardia

CON UN’OFFERTA completamente digitale, oltre 200 agenzie sul territorio e l’obiettivo di una quota sempre maggiore di energia certificata da fonti rinnovabili,e Gas, operatore nazionale di energia domestica che fa capo al Gruppo Axpo in Italia, annuncia nuovi piani di espansione per il prossimo triennio.e Gas si consolida come uno dei protagonisti più dinamici del settore energetico, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità, alla trasparenza e all’innovazione. Dopo il raddoppio dei clienti digital in poco più di un anno,e Gas conta oggi un portafoglio complessivo, distribuito in tutta Italia, di 200 mila clienti e stima una crescita del 65% entro il 2027. Alta stima di crescita anche per il fatturato (più del 50%), che oggi vale oltre 150 milioni di euro.