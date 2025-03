Lapresse.it - Pulp Podcast con Fedez e Mr.Marra ‘Zodiac e il Mostro di Firenze’

Leggi su Lapresse.it

, uscito il secondo volume di “Zodiac è ildi Firenze?” Un filo rosso di sangue collega due dei serial killer più spietati della storia, ma forse non solo loro. In studio, accanto ae Mr., tornano Andrea Rebuscini e Valeria Vecchione, pronti a far luce su una pista che potrebbe cambiare tutto.L’episodio si apre con un’analisi di Rebuscini: tra gli oltre 4.000 serial killer documentati negli ultimi 70 anni, solo una decina hanno scelto di colpire coppie. Ma c’è di più. Tra questi dieci, solo quattro hanno adottato lo stesso modus operandi di Zodiac e deldi Firenze: giovani amanti appartati, colpiti prima con una pistola. Oltre ai due assassini più noti, il terzo caso ci riporta nella Germania degli anni ’50: a Düsseldorf, tra il 1953 e il 1956, un killer seminò il terrore.