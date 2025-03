Pulire il testo su Word | via puntini pallini e segni di paragrafo

Leggi su .com

Chi non ha mai visto comparire sue P rovesciate (detta Piede di Mosca e scritta così ¶) all'interno del documento su cui stavamo lavorando? Chi non conosce questi particolariandrà subito nel panico, visto che possono essere attivati per sbaglio e non è facile intuire, per chi non è esperto, come rimuoverli dal documento senza danneggiare il. Questisono semplicemente degli strumenti di formattazione cheusa per aiutarti a gestire il. In questo articolo ti spiegherò cosa sono, perché compaiono e, soprattutto, come eliminarli in pochi passi. Con questa guida sarà tutto chiaro e semplice!LEGGI ANCHE -> 10 trucchi di formattazione delcon MicrosoftCosa sono quei simboli strani? Prima di tutto, capiamo cosa stiamo vedendo. Queie "P" rovesciate (che in realtà si chiamano "segno di" o "¶") non sono errori, ma indicatori visivi.