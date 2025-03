Sport.quotidiano.net - Pugilato, il fiorentino Bologna si conferma campione italiano dei Superwelter

Firenze, 17 marzo 2025 – Paolosidei pesi. Il pugileha difeso la cintura contro il romano Damiano Falcinelli nella cornice dell'ottava edizione di The Art of Fighting (Taf), l'evento di boxe ospitato all'Allianz Cloud. L’atleta classe 1996 ha mantenuto il titolo - strappato a Federico Schininà il 6 dicembre 2024 - al termine di un incontro combattutissimo (sulle dieci riprese), concluso con verdetto in parità. L'andamento del match ha rispecchiato le caratteristiche dei due pugili:più incisivo nelle fasi iniziali, Falcinelli capace di recuperare terreno nel corso del match. La sfida, a cui hanno assistito dal vivo molti amici del Ponte di Mezzo delè stata ricca di emozioni: colpi durissimi, scambi continui, capovolgimenti di fronte: ogni ripresa è stata un condensato di emozioni.