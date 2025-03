Quotidiano.net - Pubblicità e videogiochi a scuola. Ora il registro elettronico è un caso

Leggi su Quotidiano.net

La questionearriva al ministero dell’Istruzione. Al centro delle polemiche i contenuti commerciali presenti nella sezione ‘MyTools’ dell’applicazione ClasseViva del Gruppo Spaggiari Parma. Un nuovo servizio, già attivo nelle piattaforme utilizzate da diverse scuole, presentato ufficialmente nei giorni scorsi a Didacta Italia 2025 come "un ecosistema di servizi che spaziano dall’acquisto facilitato dei libri di testo e materiale scolastico al supporto per l’orientamento universitario, il benessere psicologico, le ripetizioni personalizzate e l’accesso a soluzioni di finanziamento agevolato". Tutto parte dalla segnalazione di Giovanna Garrone, project manager di Torino che, consultando ildi sua figlia, si è imbattuta ine uno ‘Shop’ con in vendita 20mila prodotti.