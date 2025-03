Lapresse.it - Prowein 2025, presenti anche le Marche del vino

Ledelsarannodal 16 al 18 marzo a Düsseldorf, in Germania, per, una delle fiere più prestigiose e influenti del settore vinicolo e degli alcolici. Nei padiglioni 15 e 16 dedicati all’Italia, trovano spazioleche sarannocon 14 aziende, delle quali 9 accolte nella collettiva, dove si riuniscono sia tre aziende del Consorzio Vini Piceni e sei dell’Istituto Marchigiano di Tutela dei Vini.La presenza a“Da questa edizione – commenta l’assessore regionale all’agricoltura e alle attività produttive, Andrea Maria Antonini – si attendono forti segnali di ripresa per il settore vitivinicolo marchigiano in un contesto internazionale, nonostante le difficoltà del periodo. L’obiettivo è quello di consolidare la partecipazione delle nostre imprese del mondo delin prospettiva futura”.