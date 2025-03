Sport.quotidiano.net - Promozione. La Real Cerretese adesso ci crede. La promozione è sempre più vicina

1 Pietrasanta 0: Battini, Bargellini, Lamberti, Meucci, Chiavacci, Mordagà, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Nieri. A disp.: Santini, Tramacere, Monti, Novi, Antonini, Lapi, Shahid, Pieri, Scaranna. All.: Petroni PIETRASANTA: Citti, Laurini (89’ Da Prato), Terigi, Ceciarini, Bartoli (64’ Sessa), Laucci (82’ Della Pina), Szabo (79’ Bertozzi), Aquilante, Remedi, Biagini, Falorni (50’ Mattiello). A disp.: Baldini, Adami, Bonini, Romanelli. All.: Della Bona Arbitro: Giannini di Pontedera Rete: 73’ Nieri CERRETO GUIDI – Capolavoro. La certezza matematica ancora non c’è, ma con la vittoria nello scontro diretto contro il Pietrasanta i ‘medicei’ hanno messo una seria ipoteca sullain Eccellenza. Con questi tre punti, infatti, la squadra di Petroni sale a quota 60 portando a nove lunghezze il vantaggio sui versiliesi e a dieci quello sul San Giuliano, che virtualmente potrebbe però essere a meno sette visto che gli è stata rinviata la gara di sabato scorso a Forte dei Marmi per il maltempo.