Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Consandolo finisce in dieci e si fa raggiungere

Leggi su Sport.quotidiano.net

1 faro 1: Lesi, Ambrosecchia, Hassan (23’st Pasquali), Bozzato, Liri, Trentini, Nito (18’st Cataldo), Giberti, Gentili (42’st Frighi), Colino, Colombani (34’st Nicolasi). All. Dirani. FARO: Pisi, Dozzi, Nardi, Tommaso Satalino, Fabbri, Dahbi, Mattia Lenzi (42’st Ferrari), Pasquali,, Peri (42’st Bazzani), Disanti, Garni (28’st Ismaili). All. Cavallina. Arbitro: Tagliati di Ferrara. Marcatori: 15’pt Colino, 20’st Mattia Lenzi. Note: espulso al 10’st Giberti per doppia ammonizione. Ammoniti Hassan, Colombani, Mattia Lenzi, Pasquali e Bazzani. Allontanato l’allenatore delDirani per proteste. Ilnon riesce a spegnere il Faro, ma porta a casa comunque un punto che, per come si era messa la partita, vale doppio. E’ dei padroni di casa la prima occasione, al 12’ un cross dalla trequarti sul secondo palo è preda della testa di Gentili, che schiaccia a terra, Pisi si salva in angolo.