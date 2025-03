.com - Promozione / Il cerino in mano al Gabicce Gradara, domenica prossima è obbligato a vincere a Jesi

Se vuol partecipare alla post season e, addirittura, se vuol che la stessa si disputi deve fare risultato al Carotti. In coda tutto o quesi decisoVALLESINA, 17 marzo 2025 – Niente è cambiato dopo l’ultima di campionato ma ci si sta avvicinando al traguardo e chi sbaglia una mossa rischia di restare a piedi.La Fermignanse non ha saputo sfruttare l’inciampo dellana e neanche il Marina.MontagnoliLa pattuglia di Pazzaglia ha pareggiato a Pergola, nelle ultime tre partite una sconfitta e due pareggi, imitando lana che nell’anticipo del sabato, in rimonta, aveva colto l’1-1 sul campo della quasi retrocessa, manca solo la matematica per certificarlo, Appignanese. La formazione di Profili, invece, parliamo del Marina, ha perso a, dopo aver sbagliato un calcio di rigore sullo 0-0, non era della partita il cannoniere Pierandrei perchè squalificato, non sfruttando la situazione favorevole che le due battistrada aveva creato.