Brindisireport.it - Promo abbonati e possessori ticket d’ingresso per le partite contro Cantù e Cividale

Leggi su Brindisireport.it

A partire dalle ore 17:00 di lunedì 17 marzo saranno disponibili i biglietti per assistere alla sfida casalinga della Valtur Brindisi al PalaPentassugliaVigevano in programma domenica 13 aprile ore 17:00. In occasione di questa partita, la società ha deciso di attivarezioni valide.