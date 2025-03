Arezzonotizie.it - Progetto di inclusione per i cittadini stranieri attraverso la coprogettazione con il terzo settore

Leggi su Arezzonotizie.it

Il Comune di San Giovanni Valdarno, individuato come capofila per la Conferenza dei sindaci per le politiche dirivolte ai, ha avviato una riorganizzazione delle attività sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare il supporto e l'integrazione delle comunità.