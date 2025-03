Lanazione.it - Prodotti da fumo, scoperta nuova forma di contrabbando. Maxi sequestro, affari illeciti per oltre 3 milioni

Lucca, 17 marzo 2025 – Una vasta operazione della guardia di finanza di Lucca ha portato alla luce un nuovo fronte dell’illegalità legato al commercio clandestino dida. Coordinati dalla procura della Repubblica di Lucca, i militari del gruppo di Viareggio hanno hanno sequestrato16di articoli da, tra cui 20.000 sigarette elettroniche di noti brand alternativi al tabacco da combustione. Nel corso delle operazioni sono stati inrinvenuti 20.000 euro in contanti, gettati all’interno di uno zaino lasciato incustodito sul lato passeggero di un anonimo furgone utilizzato per le consegne. Le perquisizioni, eseguite in due appartamenti e all’interno di un magazzino, hanno confermato la creazione di tre depositi fiscali illegali in cui sono state rinvenute centinaia di casse diche erano riuscite a bypassare i canali di distribuzione controllati dall’Erario.