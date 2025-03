Lanazione.it - Primavera sulle Mura: per vivere la storia a tema Capodanno Pisano

Pisa, 17 marzo 2025 – L'aria disi fa sentire, pronte per l'inizio della stagione turistica di Pisa che tradizionalmente parte dal 25 marzo, giorno del. In questo periodo il monumento è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 con ultimo ingresso alle 17.30, mentre a partire dal cambio dell'ora, domenica 30 marzo, apertura fino alle 20. Tanti gli appuntamenti speciali in programma in questo inizio di stagione, con un'attenzione particolare alle rievocazioni storiche. Si parte sabato 22 marzo con 'Letra passato e futuro': la Compagnia di Calci insieme a Guide in Pisa organizzano sul camminamento in quota una visita guidata dedicata al2026. Partenza alle 15 dall'antico porto delle Gondole e arrivo in piazza dei Miracoli, sarà un viaggio attraverso i monumenti che raccontano ladella città, a partire dall'epoca etrusca e romana passando per i fasti della Repubblica Marinara e fino ai giorni nostri.