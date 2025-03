Sport.quotidiano.net - Primavera. Il derby è azzurro. Prima vittoria 2025 con rete di Gravelo

EMPOLI 1 FIORENTINA 0 EMPOLI: Seghetti, Moray, Mannelli, Bembnista, El Biache, Bacci (94’ Falcusan), Barsotti (86’ Olivieri), Matteazzi, Campaniello (76’ Popov), Konate (94’ Rugani),(86’ Baud Banaga). All.: Filippeschi. FIORENTINA: Vannucchi, Baroncelli, Gudelevicious (86’ Keita), Harder, Rubino, Elia, Kouadio (63’ Puzzoli), Mazzeo (63’ Trapani), Scuderi (72’ Balbo), Caprini, Presta. All.: Galloppa. Arbitro: Leone di Barletta.: 70’. Note: Espulso Matteazzi (E) al 93’ per gioco scorretto. VINCI –delper la, che interrompe il digiuno che durava dallo scorso 18 dicembre. Al Centro Sportivo di Petroio, la squadra di Filippeschi ha fatto suo ilcontro la Fiorentina. Una gara che non ha certo offerto lo spettacolo dell’andata, quando terminò 4-4, ma che è stata comunque agonisticamente molto intensa.