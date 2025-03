Lopinionista.it - Prima edizione del Fitness Franchising Day a RiminiWellness 2025

Focus sulle strategie dinel settorecon incontri riservati tra franchisor, franchisee e investitori selezionatiRIMINI – Un’occasione privilegiata per imprenditori e investitori del settore, per esplorare nuove opportunità di crescita e collaborazione all’interno dell’appuntamento manifesto internazionale per la promozione dei sani stili di vita.torna con la sua 19ªdal 29 maggio al 1° giugnoalla Fiera e Riviera di Rimini e presenta la novità del primoDay, con la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group che si conferma piattaforma ideale per chi vuole espandere il proprio network, scoprire innovazioni e investire neldelle palestre, un mercato in continua espansione.DAY: UN’OPPORTUNITÀ UNICA PER IL BUSINESS DELVenerdì 30 maggio si terrà ladelDay, un evento esclusivo dedicato agli imprenditori del settoreche desiderano ampliare le proprie opportunità di business.