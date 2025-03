.com - Prima Categoria / Colpo salvezza della Castelleonese: 1-2 alla Filottranese

La doppietta di Paolini consegnasquadra di Fiori 3 punti d’oro. In Seconda la Treiese non va oltre l’1-1 sul campoSefrenseFILOTTRANO, 16 marzo 2025 – Laal 94? trova il gol decisivo contro lae conquista una vittoria fondamentale. La squadra di Fiori, infatti, ha vinto 1-2 il posticipo24^ giornata del girone B di.I locali, senza Cartechini, Grilli, Paccamiccio, Tommaso Lorenzini, Garofoli e Nicola Paesani, sono scesi in campo con una fitta schiera di giovani del settore giovanile. Laè passata subito in vantaggio con Paolini. Nella ripresa, tuttavia, laè riuscita a trovare il gol del pari con Coppari. In pieno recupero, tuttavia, gli ospiti hanno avuto la meglio grazie a un calcio di rigore segnato ancora da Paolini.