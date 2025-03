Quotidiano.net - Prezzi Benzina e Diesel in Calo: Quotidiano Energia Rileva Nuovi Minimi

Continua la discesa deimedi di, dopo che le quotazioni internazionali dei raffinati venerdì hanno chiuso in lieve. L'analisi diindica il prezzo medio nazionale per lain modalità self è 1,783 euro al litro, indall'1,788 dellazione del 13 marzo. Le compagnie oscillano tra 1,771 e 1,809 euro al litro, le pompe no logo sono a 1,772. Per il, il prezzo self è 1,689 euro al litro (era 1,694 all'ultimazione), con i diversi marchi tra 1,674 e 1,715 euro al litro e le pompe no logo a 1,678. Sul servito per lail prezzo medio praticato è 1,927 euro al litro e per il1,832 euro al litro. Imedi del Gpl sono tra 0,746 e 0,761 euro al litro (no logo 0,733) e quelli del metano auto vanno da 1,512 a 1,574 euro al kg (no logo 1,526).