Previsioni Meteo Roma e Lazio – Martedì 18 Marzo 2025

perCapitaleSintesi Generale:La giornata asi prospetta in evoluzione: un inizio con cieli coperti e temperature fresche, seguito da un progressivo diradamento in tarda mattinata che porterà ad episodi di schiarite alternate a brevi rovesci nel pomeriggio. In serata si attende un miglioramento con il ritorno di condizioni più stabili.Dettaglio Orario (indicativo):06:00 – 09:00:Cielo: Predominanza di nubi basse con copertura diffusa, che potrebbe lasciare intravedere qualche varco di luce.Temperature: Tra 7°C e 10°C.Venti: Leggeri, provenienti da sud-ovest (circa 10-12 km/h).Precipitazioni: Possibili pioviggini sparse nelle zone periferiche.09:00 – 12:00:Cielo: Inizio di un graduale diradamento; compariranno schiarite che renderanno il cielo meno ombroso.