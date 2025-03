Anteprima24.it - Presentazione del libro “Piersanti Mattarella. Un politico cristiano” di Giovanni Tesè

Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione Italiana Docenti Universitari (AIDU) promuove ladel volume “. Un” di, che si svolgerà giovedì 20 marzo dalle ore 17.30 all’Istituto Luigi Sturzo, presso via delle Coppelle 35 a Roma.Impossibile in poche parole evocare la grandezza etica del protagonista di un rinnovamentodella politica in un territorio dominato dalla criminalità organizzata: ricordiamo il ruolo di spicco del fratello dell’attuale Presidente della Repubblica, Sergio, la sua integrità morale e l’impegno fino al sacrificio supremo nella lotta contro la mafia.è stato Presidente della Regione Siciliana dal 1978 fino al drammatico epilogo del suo brutale assassino nel 1980.Porterà i saluti dello Sturzo, il Presidente dell’Istituto Nicola Antonelli.