Premio alla carriera per Sergio Carpanesi Il ' maestro' | Un onore e una grande emozione

La Spezia, 17 marzo 2025 – "Onorato e commosso di questo riconoscimento, davvero molto importante per me". Così l’ex allenatore dello Spezia, visibilmente emozionato per ilricevuto oggi pomeriggio, al centro sportivo ‘Ferdeghini’, dall'Aiac regionale e provinciale, presieduti rispettivamente da Alteo Bolognini e Maurizio Figoli: "Un riconoscimento graditissimo, consegnato dmia cittàquale sono molto affezionato, che ringrazio per l’attenzione avuta nei miei riguardi". "A Spezia ho avuto la fortuna di portare il calcio a certi livelli - ha spiegato il popolare '' -, sono stati anni bellissimi e felici, in una situazione societaria precaria. Un periodo della mia vita che ricordo conaffetto e riconoscenza. Rammento che le nostre trasferte erano pagate dai tifosi, siamo stati bravi a eccellere pur in presenza di queste difficoltà.