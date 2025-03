Premier League di Karate Ferracuti e Perfetto sul podio | finali d’argento e di bronzo per le Azzurre

Leggi su Ilfaroonline.it

Un bottino di due splendide medaglie quello che gli atleti tricolori hanno conquistato nelladiin Cina. Sui tatami di Hangzhou, Clioha messo al collo la medaglianel kumite dei +68kg, mentre Erminiaha ottenuto ilnei 50 kg. Entrambe atlete delle Fiamme Oro e pilastri della Nazionale, hanno aggiunto degli allori preziosi in una bacheca piena di successi.Il racconto della gara – Fonte FIJLKAM/fijlkam.itNel dettaglio, Clioha affrontato quest’oggi la francese Clemence Pea nellassima dei pesi massimi di kumite femminile. È stato un incontro molto difficile, che a messo in difficoltà anche gli arbitri, e che ha visto Clio tentare una rimonta difficile. Purtroppo, non ci è riuscita per un soffio ed il risultato finale è stato di 6-4 in favore dell’atleta transalpina.