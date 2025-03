Lettera43.it - Premi Oscar, Conan O’Brien sarà il conduttore anche nel 2026

condurrà glinel. A due settimane esatte dalla cerimonia 2025 e dal trionfo di Anora di Sean Baker, l’Academy di Los Angeles ha infatti confermato il comicoper la 98esima edizione, in programma il 15 marzo del prossimo anno. Ad annunciarlo sono stati il Ceo Bill Kramer e la presidente Janet Yang, che hanno ufficializzato il ritornodei produttori Raj Kapoor e Katy Mullan per il terzo anno consecutivo. «Quest’anno hanno realizzato uno show estremamente divertente e visivamente straordinario che ha celebrato i nostri candidati e tutta la comunità cinematografica mondiale», hanno detto i vertici dell’Academy. «è stato l’host perfetto, guidandoci abilmente con umorismo, calore e riverenza». È un onore lavorare di nuovo con loro». Ha scelto l’immancabile ironia invece lo stesso: «Torno solo per sentire Adrien Brody finire il suo discorso (il più lungo della storia, ndr.