Lanazione.it - Prato Dragons – Romolini immobiliare Dukes 69-81

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 17 marzo 2025 –69-81 Sul campo dei secondi in classifica dilaparte forte e si porta subito avanti grazie a un parziale di 9-2. I padroni di casa ricuciono lo svantaggio verso la metà del primo periodo, ma poi i canestri di Hassan e l’ottima difesa dellaimbrigliano nuovamentee permettono nuovamente a Sansepolcro di allungare e chiudere il quarto d’apertura avanti 28-16. Lacavalca l’onda positiva anche all’inizio del secondo periodo, raggiungendo il massimo vantaggio della partita sul 35-16. A questo punto i padroni di casa decidono di reagire, ma la, guidata dalla regia di Spillantini, riesce a non accusare troppo il colpo. All’intervallo il vantaggio bianconero è ancora in doppia cifra, sul 52-41.