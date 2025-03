Puntomagazine.it - Pozzuoli, controlli a tappeto della Polizia

Denunciate due persone per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso ed un’altra per furto di energia elettricaNel fine settimana appena trascorso, ladi Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a.In particolare, gli agenti del Commissariato di, i militari dell’Arma dei Carabinieri eGuardia di Finanza di, con la collaborazione di personaleLocale e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato complessivamente 280 persone, di cui 62 con precedenti die controllato 131 veicoli.Infine, gli operatori hanno denunciato due persone per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso ed un’altra, per furto di energia elettrica.Nota stampa Questura di NapoliL'articoloproviene da Punto! - Il web magazine.