Trevisotoday.it - Potare le rose: come e quando per averle sane e rigogliose

Leggi su Trevisotoday.it

La potatura delleè essenziale per stimolare la crescita e garantire fioriture abbondanti. Si effettua generalmente in inverno o all'inizio della primavera, rimuovendo i rami vecchi, danneggiati o troppo vicini tra loro per favorire l'aerazione. È importante effettuare tagli puliti e obliqui.