Posticiperesti il Grande Cambiamento?

Posticipare la data della menopausa sembra una cosa impossibile. E invece nove pazienti hanno già fatto un'operazione, a Birmingham in Inghilterra. Non è fantascienza, ma una pratica messa a punto da specialisti della fecondazione in vitro che consiste nell'asportazione di parte del tessuto ovarico che poi viene reimpiantat.