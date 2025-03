Posizioni spiegate tra cui i vincitori della Coppa d’Inghilterra e della Coppa EFL

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-17 21:17:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:La vittoria per 2-1 di Newcastle sul Liverpool nella finaleEFL del 2025 il 16 marzo ha reso le Magpies la prima squadraPremier League per garantire il calcio europeo nel 2025/26.Il risultato potrebbe portare a una squadra che finisce al di sotto del Newcastle che raggiunge la conferenzaprossima stagione, a seconda di dove la squadra di Eddie Howe finisce nel tavolo.Altre storie ancora da svolgere nel run-in per una campagna sorprendente e imprevedibile includono se idel 2022/23Champions League Manchester City saranno assenti dalla competizione per la prima volta sotto il manager Pep Guardiola, per ultimo perdendo nel 2010/11.101Greaatgoals.com spiega come funziona la qualifica europea per i club inglesi, tra cui la competizione che ientrano e quali squadre sono sulla rotta per rappresentare il paese nel continente la prossima stagione.