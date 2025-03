Lanazione.it - Pontedera, stop paura: "Nuovi lavori in estate per rinforzare gli argini"

Ora dopo ora, dalla tarda mattinata di sabato quando aè passata la seconda piena dell’Arno, i fiumi hanno continuato ad abbassarsi, fino a tornare sotto il primo livello di guardia. E di conseguenza anche gli affluenti, i rii ed i fossi che si erano allagati ed alcuni esondati sono tutti rientrati nella giornata di ieri, permettendo la riapertura di quelle strade che erano state chiuse, tra cui anche via di Montevisi e via Macchiavelli. Anche le strade nelle frazioni di Montecastello e Treggiaia, chiuse per frane e smottamenti, già ieri mattina erano state tutte ripristinate. Nelle prossime settimane dovranno essere messi in sicurezza gli. Il lavoro instancabile degli amministratori, dei tanti volontari in campo, della Protezione civile, delle forze dell’ordine ha permesso che l’emergenza venisse gestita nel migliore dei modi.