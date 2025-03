Spazionapoli.it - Polverizzati i biglietti, effetto Conte: Maradona ancora soldout

Il Napoli rientrerà dalla sosta per gli impegni della Nazionale e ci sarà il pienone allo stadio Diego Armando: ecco le ultimeIl Napoli si prepara a un altro bagno di folla: in vista di Napoli-Milan, in programma il 30 marzo allo stadio Diego Armando, ci sarà un nuovo sold out, il decimo di questo campionato di Serie A. Un dato che fa venire i brividi ai tifosi azzurri, e che porta dritto al nome di Antonio. L’allenatore salentino ha acceso una scintilla in città, portando la squadra al secondo posto in classifica e riempiendo lo stadio con una regolarità da capogiro. Quando si dice “”, non è solo un modo di dire: è una realtà che si tocca con mano sugli spalti e in campo.La partita, valida per la trentesima giornata, è già un evento nell’evento. La vendita deisu Ticketone è andata a gonfie vele, tanto che al momento restano solo briciole: pochissimi posti in Curva A inferiore, destinati a sparire nel giro di un battito di ciglia.