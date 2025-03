Lanazione.it - "Polizze contro le catastrofi. Il regolamento è lacunoso"

"A quattordici mesi dall’approvazione della legge di bilancio del 2024 che introduce l’obbligo di stipulareassicurativei rischi dae calamità naturali è stato emanato ilattuativo, che non risolve i tanti dubbi sollevati dal testo legislativo". E’ quanto dice Anna Rita Bramerini, direttrice provinciale di Cna, che ribadisce – facendola anche propria – la posizione presa dal direttivo nazionale dell’associazione degli artigiani che aveva sottolineato come il Governo, nel Decreto Milleproroghe, non avesse "accolto la richiesta di un rinvio dell’entrata in vigore del provvedimento, proposto anche dalla nostra associazione, che era motivato anche dagli elementi di incertezza e dalle carenze della legge". "Prima di tutto – continua Bramerini appoggiando ancora le rimostranze sollevate anche dal direttivo nazionale – ilnasce senza un confronto nel merito con le rappresentanze delle imprese, che sarebbe servito a definire un sistema diefficace, in termini di coperture e con costi che tengano conto del principio di mutualità.