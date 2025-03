Puntomagazine.it - Polizze catastrofali, CNA chiede proroga al governo

. Rodolfo Simone, Presidente di CNA Campania Nord: “Siamo di Fronte ad una norma frettolosa che nasce senza confronto con le imprese”obbligatorie per le piccole e medie imprese entro fine marzo, CNA ha chiesto unaalper evitare che quella che nasce come una misura a tutela delle aziende si riveli come un atto che le danneggi.«Il decreto attuativo è stato firmato solo il 27 febbraio scorso. Siamo di fronte ad una norma frettolosa che nasce senza un vero confronto con le imprese, non c’è nessuna trasparenza sui contratti assicurativi e su cosa vada integrato. In più, a pochi giorni dalla scadenza non è ancora attivo il portale di confronto con le. C’è poi, forse quello che si può considerare l’aspetto principale: molte calamità sono escluse dalla polizza nonostante tutti gli imprenditori siano obbligati a sottoscrivere l’assicurazione».