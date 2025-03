Politiche europee per il Mezzogiorno, a Napoli incontro promosso dall’Asprom

Leggi su Ildenaro.it

Sabato 22 marzo, alle ore 18,30, si terrà presso l’Istituto italiano per gli Studi Filosofici il convegno “Rotta per il Sud – Qualidall’Europa per ild’Italia”. L’da Pasquale Tridico, capo delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo e presidente dell’associazione per lo sviluppo delAsprom sarà l’occasione, si legge in una nota “per discutere della crescita delle regioni meridionali e dei divari ancora esistenti tra Nord e Sud. A partire dalla prospettiva europea, si articolerà un confronto sulle proposte da mettere in campo per il futuro del”. Intervengono Roberto Fico, già presidente della Camera; Sergio Costa, vicepresidente della Camera; Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato; Marco Sarracino, deputato Pd; Pino Aprile e Luca Antonio Pepe, autori del saggio “Meglio soli” (Mondadori); Gilda Sportiello, deputata M5S; Rosetta Papa, ginecologa e docente.