Sport.quotidiano.net - Polisportiva Galli sconfitta a Milano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arezzo, 17 marzo 2025 – Vince il Sangail big match di giornata del girone A. Fatale alla formazione di coach Garcia un blackout nel secondo quarto con solo 4 punti realizzati e 18 subiti. Invana la reazione nella ripresa, con il Sanga in controllo. Menzione finale la tripla di Maria Lazzaro, fondamentale per mantenere la differenza punti nel doppio confronto. Pol.: Degiovanni, Rossini, Di Fine, Faustini, Mioni: Moroni, Toffali, Allievi, Nori, Zelnyte. Primo quarto a ritmi elevati: sbloccano da una parte Degiovanni e Di Fine, rispondono dall’altra Nori e Toffali per il 4-5. Botta e risposta Faustini e Allievi, mentre i canestri di Di Fine e Rossini valgono il 13-11. Si sblocca anche Cruz, ma Moroni e Toffali ridanno il vantaggio asul 15-18. Finale di quarto tutto di marca toscana: Cruz colpisce dalla distanza mentre Lazzaro e De Cassan firmano il 22-18.