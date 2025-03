Lanazione.it - Poggibonsi, cena a scopo benefico. Anche i detenuti di Ranza ai fornelli

di Paolo Bartalinidel carcere dia San Gimignano si cimenteranno in qualità di cuochi e camerieri per unabenefica a. Quattro le persone recluse che daranno una mano in cucina e in sala, preparando le pietanze e servendole poi ai commensali. Avverrà venerdì 4 aprile alle 20 in occasione di una conviviale, con il patrocinio del Comune di, presso La Ginestra in via Trento, 84. L’evento si propone di raccogliere fondi per l’acquisto di prodotti (olio d’oliva e altre derrate di solito non consegnate dai fornitori istituzionali, come spiegano i promotori) da distribuire a famiglie del circondario che stanno attraversando periodi di difficoltà a livello socio- economico. Tutto in virtù dell’impegno dei volontari delle diverse realtà no profit del territorio: Caritas, San Vincenzo de’ Paoli, Pubblica Assistenza, Misericordia di, Misericordia di Staggia Senese, e la stessa associazione La Ginestra.