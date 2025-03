Ilrestodelcarlino.it - Podrini, bel vanto per il Fossombrone

Ieri giornata di riposo per ilcalcio. Una sosta decisa dalla Lega Calcio per permettere alle varie società di serie D di far partecipare i giovani più promettenti al Torneo Internazionale di Viareggio riservato alle formazioni giovanili, competizione che si svolgerà tra il 17 e il 31 marzo e che vedrà la partecipazione di 24 squadre appartenenti alla categoria Under-18, 10 formazioni italiane e 14 straniere. Tra i giovani convocati per la rappresentativa di serie D guidata da Giuliano Giannichedda c’è il centrocampista delFrancesco(classe 2007). Un riconoscimento importante per un giovane ma anche per il club metaurense, da sempre attento alla valorizzazione dei suoi calciatori, per i quali si preoccupa di preparare un percorso formativo di qualità. Tra due domeniche ilincontrerà al ‘Bruno Recchioni’ la Fermana che ha necessità di punti per cercare di uscir fuori da una posizione di classifica scomoda e mister Fucili in questi giorni cercherà di tener alta la ‘guardia’ per preparare al meglio questa trasferta.