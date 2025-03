Sport.quotidiano.net - Podismo. A Reggio la ’Mezza’. Bene Castiello e Turrini

In vista dell’imminente Mezza Maratona d’Italia, in programma il 30 marzo, intanto aEmilia, con partenza ed arrivo in pieno centro città, si è disputato un bel prologo sui 21,097 chilometri (esatta metà della distanza della regina dell’atletica, la Maratona). Ben 712 atleti hanno portato a termine la ’Mezza di’ organizzata da Atletica. Il successo ha arriso a due atleti della nazionale: Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro Padova, 1h05’01) ed una super Elisa Palmero (Centro Sportivo Esercito, 1’09’02), che riscrive il proprio personale di oltre due minuti, prima donna e quarto posto assoluto. D‘Onofrio ha fatto il vuoto dietro di sé; al secondo posto Gianluca Ferrato (Atletica Saluzzo) staccato di 1’41 e il nostro Fabio Lusuardi, tesserato per Corradini Rubiera, a 3’54 dal vincitore, pochi secondi davanti alla Palmero.