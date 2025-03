Unlimitednews.it - Pnrr, Foti “Possibile riprogrammazione sulle misure non soddisfacenti”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Non soltanto questo è un Governo serio, non soltanto questo è Governo capace, ma questo è un Governo responsabile e che si assume tutte le responsabilità, ivi compresa anche quella di poter prevedere – e sarà portato in Parlamento nel momento in cui dovesse esservene effettivamente la necessità – unadelsu alcuneche non hanno dato l’esito soddisfacente o che ci aspettavamo. Ma proprio perché le risorse le vogliamo utilizzare, e non buttare, siamo disposti anche a una”. Così il ministro degli Affari europei, le Politiche di coesione e il, Tommaso, intervenendo in Aula al termine della discussione delle mozioni sul. “Questo piano si regge anche su 270.406 progetti. Bene, di questi 270.406 progetti ne sono stati completati e ne sono stati già chiusi 164.