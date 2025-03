Game-experience.it - PlayStation Plus Extra: ecco i 10 giochi che verranno rimossi domani, 18 Marzo 2025

e Premium perderanno, 18, ben 10, con alcuni di questi titoli di assoluto valore. Vista questa novità, per gli utenti abbonati oggi rappresenta l’ultima opportunità di accedere gratuitamente a questiprima che vengano eliminati dal catalogo. Tra le produzioni in uscita spiccano alcuni nomi di rilievo, rendendo questa ondata di rimozioni particolarmente significativa, soprattutto per gli amanti dei picchiaduro e delle avventure narrative.La lista completa deiin uscita comprende:Resident Evil 3 (PS4 e PS5)Mortal Kombat 11 (PS4)Life is Strange 2 (PS4)Life is Strange: True Colors (PS4 e PS5)Dragon Ball Z: Kakarot (PS4 e PS5)Street Fighter V & Champion Edition (PS4)Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (PS4)Final Fantasy Type-0 HD (PS4)Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (PS4 e PS5)Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 (PS4 e PS5)Questa ondata di rimozioni potrebbe deludere molti giocatori, soprattutto chi non ha ancora avuto il tempo di completare alcuni di questi