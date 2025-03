Game-experience.it - PlayStation ha fondato Dark Outlaw Games, nuovo studio con Jason Blundell di Call of Duty

Sony ha annunciato la creazione di, unall’interno deis con alla guida. Ricordiamo cheè una figura di spicco nel settore, noto per essere stato co-direttore di Treyarch e uno dei principali creatori della popolare modalità Zombies diof. Dopo aver lasciato Activision nel 2020, ha co-Deviation, unoindipendente che aveva siglato un accordo con Sony per lo sviluppo di un’esclusiva, ma che ha chiuso i battenti nel 2024 senza riuscire a pubblicare alcun titolo.Come riportato da VGC,ha rivelato la nascita didurante un’intervista con Jeff Gerstmann, spiegando che il team è attualmente in fase di ampliamento. Ha inoltre dichiarato che lolavora “nell’ombra da un po’ di tempo” e che quando avranno qualcosa di concreto da mostrare, lo faranno sapere al pubblico.