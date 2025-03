Game-experience.it - Planet Coaster 2, annunciata la data di uscita dell’aggiornamento 3

L’aggiornamento 3 per2 arriverà per tutti i giocatori giovedì 20 marzo. Questo ultimo update per il gioco offre un’ondi nuove ed importanti funzionalità, miglioramenti e un’attrazione di ritorno tanto attesa. È stato inoltre aggiunto che L’aggiornamento 3 introduce meccaniche di canale migliorate, tra cui canali a fondo tondo e drammatici effetti di scarico, oltre all’attesissimo ritorno del tema Western. Inoltre, le mappe della modalità Carriera dell’Atto 1 sono ora accessibili in modalità Sandbox, offrendo ai giocatori ancora più libertà creativa.Due montagne russe riceveranno anche varianti standard “de-tematiche”, offrendo nuove opzioni di personalizzazione, mentre i giocatori PC possono ora personalizzare l’audio della loro corsa per un’esperienza davvero coinvolgente.