Più educazione motoria alla primaria? Ecco alcune precisazioni sul progetto di Abodi. Lettera

Leggi su Orizzontescuola.it

Inviato da Giorgio Pluchino - Ho avuto modo di leggere, nella Vs Newsletter dell’11/03/2025, l’articolo sulle dichiarazioni del Ministroavente come titolo “in tutte le classi della scuola. Aumento delle ore da 2 a 3 e più insegnanti”, nel medesimo articolo però veniva riportato che “ha precisato di aver chiesto al Ministero dell’Economia di “fare i conti” per valutare la sostenibilità economica del, riconoscendo che la questione delle coperture finanziarie rappresenta un nodo cruciale”.L'articolo Piùsuldi